Грузинский и немецкий законы о запрете на непризнание правительства — в чем разница?

Конституционалист Вахушти Менабде комментирует новую законодательную инициативу «Грузинской мечты», согласно которой непризнание правительства и его легитимности может стать уголовно наказуемым.



По мнению Менабде, «Грузинская мечта» манипулирует и искажает факты, пытаясь адаптировать немецкий закон к грузинскому контексту. Конституционалист объясняет разницу между немецкой и грузинской моделями.



Вахушти Менабде: «Парламент режима (даже использование этого слова может стать наказуемым) обсуждает введение санкций против политических групп, которые не признают легитимность правительства «Грузинской мечты»».



В качестве аналогии приводится Германия. В 2024 году МВД страны запретило ряд организаций, входящих в состав Рейхсбюргеров — националистического движения в Германии, участники которого не признают легитимность существования ФРГ и считают себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года. Следует отметить, что эти организации не являлись партиями, поскольку для запрета партий используется другая процедура, и решение в этом случае принимает Конституционный суд.



«Грузинская мечта» и здесь манипулирует и искажает факты, пытаясь адаптировать немецкий случай к грузинскому контексту.



В случае с движением Рейхсбюргеров причины запрета организаций были следующими:



• Неприятие конституционного порядка;

• Посягательство на государственный суверенитет (создание «параллельного государства»);

• • Реальная угроза насилия (планы государственного переворота, террористический заговор, раскрытый в 2022 году);

Распространение антисемитского и экстремистского контента;

• Саботаж государственных институтов.



Перечисленные причины кажутся простыми, но для законного запрета организации в каждом конкретном случае необходимо соблюдение определенных критериев.



Например, в случае причины 1 государство должно доказать одновременное наличие трех факторов:



— Существует организованное формирование;

— Оно хочет отменить/заменить конституцию;

— Оно предпринимает эффективные шаги для достижения этой цели (имеет стратегию, программу, действует систематически).



Само понятие «неприятие конституционного порядка» означает не озвучивание нелегитимности правительства или выборов, посредством которых оно было избрано, а следующее:



• Отрицание легитимности самого государства (в случае Германии движение Рейхсбюргеров считало ГДР нелегитимной страной и признавала только Германию периода Рейха, то есть другое государство. В случае Грузии это как если бы кто-то признавал только Королевство Картли-Кахети или Грузинскую Советскую Социалистическую Республику);

• Непризнание действующей конституции;

• Отвержение демократических институтов, таких как выборы, суды и т. д. Важно, что имеется в виду отвержение демократических институтов в целом, а не недоверие к конкретным выборам, судьям или судам.



В грузинской версии законодательной инициативы все наоборот.



Грузинская оппозиция:



• Придерживается интересов существующего грузинского государства и обвиняет нынешний режим в предательстве ценностей Второй Республики — признает лишь конкретное правительство нелегитимным;

• Защищает действующую конституцию 1995 года (включая все ее поправки, в том числе внесенные партией «Грузинская мечта») и обвиняет «Мечту» в ее нарушении (аргументированно);

• Требует возвращения народу демократических институтов, захваченных авторитарным правительством, и обвиняет узурпаторов в их использовании в своих целях.



Как видите, случай Германии не имеет к Грузии вообще никакого отношения. Там запрещенные организации отвергали демократию, здесь же оппозиция борется за нее».





