Элене Хоштария: «Грузинской мечте»: вашему существованию нужно наше признание, не дождётесь

05.02.2026 16:01





Одна из лидеров коалиции «За перемены» Элене Хоштария, находящаяся в заключении, комментирует заявление депутата от «Мечты» Левана Мачавариани о возможном назначении санкций в отношении политических групп или активистов, «которые не признают легитимность избранной власти».



«Довольно полезно наблюдать за «коцами» на грани нервного срыва. Они напрямую указывают нам на правильность нашей борьбы и результативность нашей стратегии.



Да! Мы вас не признаем, ни с Руставели, ни из партий, ни из тюрем, ни с экранов, ни из эмиграции и ни с кухни. Спасибо за напоминание о том, что вашему существованию нужно наше признание, не дождётесь!



Сейчас я обращаюсь к вам из того места, куда меня якобы посадили, чтобы заставить признать вас. Но признайтесь себе честно: между нами двоими плохо именно вам, а не мне.



Регистрация закона «любишь или не любишь» – это новая вершина гротеска. На фоне всего тяжёлого, что происходит в нашей стране, меня не покидает ощущение, что к штурвалу самолёта пробралась обезьяна» — пишет Элене Хоштария.





