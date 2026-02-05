Кобахидзе: Техническое направление в ГТУ стало падчерицей, это необходимо изменить

Техническое направление в Грузинском техническом университете стало падчерицей, это необходимо изменить, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, Политехнический институт был своего рода детищем ТГУ, и «должен быть восстановлен так, как его задумал Иване Джавахишвили».



«43% это технические направления, а 57% - право, экономика, аграрные и другие дисциплины, не имеющие касательства к дисциплинам, которые в свое время преподавались в Политехническом институте Грузии. Это простая статистика. Я могу еще раз повторить, что техническое направление в Грузинском техническом университете стало падчерицей, это должно измениться. Когда-то это было своего рода детище Тбилисского государственного университета, так оно было создано, как один из факультетов, и эту ситуацию необходимо восстановить. Восстановить нужно так, как задумал Иване Джавахишвили. В свое время ему не довелось заботиться о развитии университета, ректоры, назначенные по большевистской линии, заменили Иване Джавахишвили на посту ректора, и после все смешалось. Мы хотим восстановить в ТГУ ситуацию, созданную в свое время Иване Джавахишвили», - сказал Ираклий Кобахидзе





