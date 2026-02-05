Заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия провел встречу в Департаменте коммерции США

05.02.2026 19:06





Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в рамках рабочего визита в Вашингтон провёл встречу в Департаменте коммерции США.



В частности, как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, Лаша Дарсалия встретился с заместителем секретаря коммерции США по вопросам торговли и инвестиций Уильямом Киммиттом, а также с заместителем министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кеслером.



«Во встрече также приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили. Стороны обсудили развитие грузино-американского партнёрства в сферах транспортно-логистики, региональной торговли, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций. Обсуждение коснулось текущих инфраструктурных проектов и перспектив дальнейшего сотрудничества в этом направлении. Особое внимание было уделено роли Грузии в процессе развития «Среднего коридора». В этом контексте стороны рассмотрели готовность к привлечению американских инвестиций в сектор высоких технологий», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.





