Заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия провел встречу в Департаменте коммерции США


05.02.2026   19:06


Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в рамках рабочего визита в Вашингтон провёл встречу в Департаменте коммерции США.

В частности, как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, Лаша Дарсалия встретился с заместителем секретаря коммерции США по вопросам торговли и инвестиций Уильямом Киммиттом, а также с заместителем министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кеслером.

«Во встрече также приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили. Стороны обсудили развитие грузино-американского партнёрства в сферах транспортно-логистики, региональной торговли, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций. Обсуждение коснулось текущих инфраструктурных проектов и перспектив дальнейшего сотрудничества в этом направлении. Особое внимание было уделено роли Грузии в процессе развития «Среднего коридора». В этом контексте стороны рассмотрели готовность к привлечению американских инвестиций в сектор высоких технологий», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.


