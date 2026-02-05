Кобахидзе: Все должны уважать конституционный порядок

«Все должны уважать Конституцию и конституционный строй. Если кто-то этого не делает, должны существовать и законодательные механизмы, которые в конечном итоге обеспечат это», — заявил в Дубае премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, в Грузии действует конституционный строй.



«Мне вспоминается недавний прецедент Федерального конституционного суда Германии — решение, согласно которому был запрещён не как таковая политическая партия, а образование, схожее с партией. Одной из главных причин этого стало то, что оно не признавало конституционный строй, сформировавшийся в Германии. Соответственно, это абсолютно логичная практика. Об этом свидетельствует и международный опыт. В нашем случае также очень важно, чтобы соответствующие принципы соблюдались. В Грузии действует конституционный строй, все должны уважать Конституцию и конституционный порядок, и если кто-то этого не делает, разумеется, должны существовать законодательные механизмы, которые в конечном итоге это обеспечат», — заявил Ираклий Кобахидзе.







