МИД Грузии распространяет информацию о встрече Лаши Дарсалия в Департаменте коммерции США

06.02.2026 10:16





Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию о встрече заместителя министра Лаши Дарсалия в Департаменте коммерции США.



Конкретнее же, как сообщает МИД, в рамках рабочего визита в Вашингтон заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия провел в Департаменте коммерции США встречу с заместителем секретаря коммерции по вопросам торговли и инвестиций Уильямом Киммиттом, а также с заместителем по вопросам индустрии и безопасности Джеффри Кеслером.



Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили.



«Стороны обсудили развитие партнерства Грузии-США в транспортно-логистической сфере, направлении региональной торговли, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций.



Разговор коснулся текущих инфраструктурных проектов и перспектив дальнейшего сотрудничества в этом направлении. Внимание было заострено на роли Грузии в процессе развития Среднего коридора. В этом контексте стороны рассмотрели готовность в плане осуществления американских инвестиций в секторе высоких технологий», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





