Новый владелец телекомпании Imedi оказался участником стычек с демонстрантами


07.02.2026   21:02


Новый владелец телекомпании Imedi в сентябре 2025 года участвовал в насилии против демонстрантов у штаба Кахи Каладзе, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Кадры этого инцидента распространяются в СМИ. На видео видно, что Илия Микелашвили находится на стороне штаба, окружённый полицейскими, и размахивает правой ногой в сторону демонстрантов.

Как он рассказал изданию, в штаб Каладзе он приходил несколько раз как друг детства одного из членов «Мечты» Левана Мачавариани, а в день столкновения с демонстрантами почувствовал себя оскорблённым «нецензурными словами, доносившимися с той стороны».

Илия Микелашвили не стал отрицать участие в столкновении, по его словам, ругань с противоположной стороны, оскорбила его достоинство, и он воспринял нецензурные слова на свой счёт.

Днем ранее владелец Imedi, бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил о продаже принадлежащего ему проправительственного телеканала Imedi.


Источник: SOVA
