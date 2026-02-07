|
|
|
От Филармонии к парламенту проходит протестный марш
07.02.2026 20:36
От Филармонии к парламенту проходит протестный марш под лозунгом - «Защити образование».
Граждане традиционным шествием протестуют против запланированных реформ в системе образования.
Они пройдут маршем к зданию законодательного органа, где присоединятся к участникам непрерывного протеста.
|
|
|
