От Филармонии к парламенту проходит протестный марш под лозунгом - «Защити образование».



Граждане традиционным шествием протестуют против запланированных реформ в системе образования.



Они пройдут маршем к зданию законодательного органа, где присоединятся к участникам непрерывного протеста.





