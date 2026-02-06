Махашвили: Совет Европы попросил у Грузии поделиться опытом борьбы против иностранного вмешательства

Совет Европы попросил у Грузии поделиться опытом борьбы против иностранного вмешательства, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал глава комитета парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой Леван Махашвили.



По его словам, Европейский совет интересует опыт Грузии в данном направлении.



Махашвили также добавил, что они собрали опыт, законодательство, шаги и решения и уже предоставили их Совету Европы.



«Можно сказать, лед тронулся. Наконец-то, Совет Европы признал, что это [иностранное вмешательство] проблема. Это не искусственно созданный вопрос, продиктованный отдельными политическими процессами, а это реальная проблема, перед которой стоит не только Грузия, но и страны-члены Совета Европы. То, что каждая страна в разных процессах сталкивается с проблемой прямого вмешательства других государств - посредством манипуляций, дезинформации и других методов, — является уже свершившимся фактом, что подтверждается и данным решением Совета Европы. Совет Европы решил изучить, какова ситуация в этом направлении в рамках стран - членов Совета Европы, и речь идёт о том, чтобы предложить этим государствам конкретные механизмы возможного выхода из ситуации, которые, с одной стороны, будут уважать конституционный строй, а с другой - соответствовать стандартам защиты прав человека. Именно в этом контексте Совет Европы обратился и к Грузии, поинтересовавшись, какой опыт мы имеем в данной сфере. Существует широкий перечень проблем - от саботажа до вмешательства в выборы, - и мы собрали наш опыт, законодательство, предпринятые шаги и принятые решения и передали их», - заявил Леван Махашвили.





