Папуашвили: Мы ожидаем, что помимо рабочих встреч и других контактов с США, стратегическое партнерство будет полностью восстановлено

06.02.2026 13:22





«Мы ожидаем, что помимо рабочих встреч и других контактов с США будет полностью восстановлено стратегическое партнёрство. В этом нет нашей вины — это вина предыдущей администрации, из-за которой Соединённые Штаты испортили отношения с грузинским народом и с Грузией — страной, которая в самых тяжёлых условиях шла бок о бок с НАТО и Соединёнными Штатами для защиты мировой безопасности», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, важно ещё раз продемонстрировать готовность к восстановлению стратегического партнёрства.



«Грузия занимает первое место по числу погибших военнослужащих на душу населения в Афганистане по сравнению со всеми другими странами — как членами НАТО, так и не входящими в альянс. Мы также находимся на четвёртом месте среди стран — членов НАТО по численности контингента, направленного в Афганистан. Это и есть грузинская дружба и партнёрство, которые мы демонстрировали Соединённым Штатам. К сожалению, администрация Байдена этого не оценила и, наоборот, вместо поддержки со стороны США мы увидели попытки подрыва грузинской демократии. Считаю, что это ещё одно преступление администрации Байдена, которое важно, чтобы администрация Трампа исправила. Мы надеемся, что она это исправит, у нас есть такая готовность, мы неоднократно об этом заявляли. Мы по-прежнему находимся в режиме ожидания. Мы видим геополитические сдвиги, происходящие в мире. Наша первоочередная задача — сохранить безопасность и мир в стране, и вместе с тем, конечно, важно ещё раз показать готовность к восстановлению стратегического партнёрства», — заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





