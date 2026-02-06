Папуашвили: У Грузии есть хороший опыт противодействия вмешательству, и в этом направлении страна поделится своим опытом с Советом Европы

06.02.2026 13:23





«В последние несколько лет осуществляется вмешательство во внутреннюю политику Грузии с использованием различных инструментов, к сожалению, в большинстве случаев при финансировании из Брюсселя», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, у Грузии есть хороший опыт противодействия вмешательству, и в этом направлении страна поделится своим опытом с Советом Европы.



Как отметил Папуашвили, это ещё раз показывает, насколько важна в современной информационной эпохе борьба с иностранным вмешательством.



«Комитет министров Совета Европы создал специальную группу экспертов, которая работает над вопросами иностранного информационного вмешательства. Экспертная группа подготовила определённый документ, и Совет Европы обратился к членам Комитета министров с просьбой представить свои мнения. Соответственно, мы, как и другие ведомства, вовлечены в этот процесс, чтобы поделиться с Советом Европы нашими рекомендациями и опытом. Это ещё раз подчёркивает, насколько важна в современной информационной эпохе борьба с иностранным вмешательством. В этом плане, думаю, у нас есть двоякий опыт: с одной стороны, как у страны — цели иностранного информационного вмешательства и вмешательства в целом, с другой — как у государства, обладающего одним из лучших опытов противодействия подобным вмешательствам. Мы видим, что в последние несколько лет это вмешательство во внутреннюю политику осуществляется с использованием различных инструментов — дезинформации, разжигания языка ненависти, что, к сожалению, в большинстве случаев финансируется из Брюсселя, и как посредством подстрекательства к ненависти и дезинформации определённые группы людей доводят до насилия и подрыва основ демократии государства. Мы также видели, как планируются и реализуются подобные вредоносные операции. В то же время мы показали, как страна может быть устойчивой к таким вмешательствам — как с практической точки зрения, когда мы противостоим дезинформации и вмешательству, так и посредством законодательного регулирования. Таким образом, мы поделились нашим опытом в этом направлении», — заявил Папуашвили.



Совет Европы обратился к государствам-членам, в том числе к Грузии, с просьбой поделиться информацией о манипулировании иностранной информацией и вмешательстве.





