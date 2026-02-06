Папуашвили: Наш план - это план любого независимого государства, которое уважает собственную государственность

Положение уже принято в первом чтении. Что касается непризнания конституционного строя и органов власти, ко второму чтению будет сформулирована конкретная норма — какие именно действия будут считаться наказуемыми и какие санкции предусмотрены. Речь идёт не о Михаиле Кавелашвили или каком-то конкретном человеке, а о Грузии как государстве, о признании государства и его конституционных органов. Для некоторых иностранцев признание нашей страны - это как признание хачапури, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли «Грузинская мечта» введение уголовной ответственности в отношении лиц, которые публично не признают легитимность конституционных органов.



По его словам, группы, которые не уважают конституционный строй и ставят себя вне демократии, не имеют права претендовать на пользование демократическими процессами.



«Наш план - это план любого независимого государства, которое уважает собственную государственность. Уважение конституционного строя - основа основ любого государства. Те группы, которые не уважают конституционный строй, сами выводят себя за пределы демократии и не имеют права пользоваться демократическими процессами. Именно об этом и идёт речь.



Это касается не отдельных групп или людей, а иностранного вмешательства, потому что это один из инструментов внешнего влияния - подрыв конституционного строя Грузии через атаку на легитимность её конституционных органов, с целью фактической ликвидации государства.



На самом деле это не какое-то внутреннее грузинское явление, а внешний заказ - ликвидировать грузинскую государственность и поставить нас на молдавский путь, чтобы в какой-то момент мы сказали: мы маленькие, беспомощные, пусть нас кто-нибудь присоединит, и так мы спасём свою территорию. Непризнание конституционного строя, непризнание конституционных органов, заявления о том, что для них не существует закона и суда, - всё это означает непризнание государства. Это внешний заказ, и именно поэтому важно навести порядок», - заявил Папуашвили.



Говоря на ту же тему, он отметил, что «эти законы касаются иностранного вмешательства, а не тех групп, которые являются лишь инструментом».



«Мы видим, в чём заключается попытка. Понятно, что нас не смогут стереть с карты. Госпожа Кос пролетела над нами, поехала в Азербайджан и Армению и говорила о Чёрном море и Среднем коридоре, даже не спросив нашего мнения. Это тот же самый стиль - »отмены» людей, либеральный подход, когда человека »отменяют». Теперь то же самое перенесли на государства. Будто Грузии не существует, а есть лишь несколько НПО, которым платят деньги и которых наняли, и именно они якобы представляют Грузию. Если бы всё было по их воле, они, наверное, выселили бы всех, кто поддерживает »Грузинскую мечту» и независимость страны, на какой-нибудь остров, а здесь построили бы НПО-рай, где должны были бы править наместники и вторые секретари, приезжающие извне. Эти законы, в том числе закон о прозрачности, направлены против иностранного вмешательства, а не против групп, которые являются лишь инструментом», - заявил спикер грузинского парламента.



В этом же контексте Папуашвили спросили, является ли их целью арест 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили. Он ответил, что нет, «это лишь наглядная визуализация, чтобы люди, исходя из современных вызовов, осознали, с чем мы имеем дело».



«Наша главная забота и проблема - это иностранные группы, которые заказывают всё это в Грузии, назначают стипендии и финансируют подрыв грузинской государственности. Независимость нашей страны была завоёвана кровью не для того, чтобы, сидя в Берлине или Тбилиси и получая стипендии - я имею в виду Гахарию и Зурабишвили - подрывать здесь государственность. Цель - пресечь иностранное вмешательство, которое осуществляется на месте с использованием людей - и многих людей», — заявил председатель парламента.



По словам Папуашвили, некоторые иностранцы, приезжая в Грузию, говорят: «Хачапури, вино и танцы у вас хорошие, а что касается государства - будете делать то, что мы вам скажем».



«Это положение уже принято в первом чтении. Что касается непризнания конституционного строя и органов, ко второму чтению будет чётко прописано, какие именно действия являются наказуемыми и какие санкции предусмотрены — речь идёт об уголовной ответственности. Это уже находится в Уголовном кодексе после первого чтения.



Напомним, что, по заявлению председателя комитета по юридическим вопросам Арчила Гордуладзе, законом может быть предусмотрена уголовная ответственность для лиц, которые публично призывают к непризнанию конституционных органов. С таким заявлением Гордуладзе выступил на вчерашнем заседании парламента, отвечая на вопрос депутата Левана Мачавариани о том, следует ли парламенту подумать о санкциях в отношении политических групп или активистов, которые не признают легитимность избранной власти, создают параллельные властные структуры, объявляют бойкот решениям властей, препятствуют работе полиции, утверждают, что страной управляет оккупационная сила, и призывают других к аналогичным действиям.





