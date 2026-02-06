Папуашвили: Есть группы, которые говорят, что европейская интеграция несет в себе риски, и мы готовы говорить на эту тему

Есть группы, которые заявляют, что евроинтеграция несёт в себе риски. Мы готовы говорить на эту тему с любой группой - важно, чтобы в процессе интеграции не пострадала наша страна. Мы не хотим вступать в Евросоюз для того, чтобы Грузия просто была помечена как государство-член объединения, а сама страна была разрушена, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя заявление движения «Нейтральная Грузия» о том, что телеканалы «Рустави 2» и «Имеди» в кратчайшие сроки должны организовать дебаты по вопросу евроинтеграции Грузии.



По его словам, проблема заключается не в Европейском союзе и не в европейской интеграции как таковой, если кто-то видит в этом риски, а в Брюсселе, который сегодня полностью отошёл от ценностей Европейского союза.



«Что касается дебатов и дискуссий, главная идея заключается в том, что, заявляя о готовности вступить в дебаты с любой политической группой, мы выдвинули единственное условие — признание Грузии как государства и её конституционного строя. Мы также сказали, что готовы обсуждать и вести дебаты по любым вопросам. В том числе есть группы, которые считают, что высшему образованию не нужны реформы - мы готовы к дискуссии и с ними. Есть группы, которые утверждают, что евроинтеграция содержит риски - мы готовы обсуждать и эту тему с кем угодно.



Что касается евроинтеграции, мы неоднократно говорили: в процессе интеграции крайне важно не нанести ущерб нашей стране. Мы не стремимся в Европейский союз ради формального членства, если при этом Грузия как государство будет разрушена. Мы видим, что происходит в Украине и Молдове - разрушение институтов, не говоря уже о разрушении страны. Президент Молдовы вообще говорит об упразднении государства. Конечно, это не наш путь евроинтеграции. Украинский и молдавский путь - не наш путь. Мы идём своим путём - путём государственности, независимости и уважения собственных интересов.



Поэтому важно не путать евроинтеграцию с подчинением и вступлением в надгосударственное объединение, как это было во времена Советского Союза, когда центром была Москва, а теперь предполагается союзный центр в Брюсселе с союзным правительством. Мы идём иным путём. В этом плане в самом Европейском союзе существуют вызовы. Сегодняшний Брюссель, безусловно, полностью оторван от ценностей, на которых стоит Грузия. Политика, проводимая Брюсселем, противоречит грузинским ценностям. Поэтому важно, чтобы в Брюсселе произошли соответствующие изменения и он вернулся к подлинным европейским ценностям, которые соответствуют грузинским ценностям.



Евроинтеграция - это наша конституционная задача, закреплённая в статье 78-й, которой предшествует статья 77-я, где речь идёт о независимости и независимости наших институтов. Мы не намерены позволять Брюсселю вмешиваться в деятельность наших конституционных органов, назначать из Брюсселя судей и прокуроров — этого не будет. Мы осознаём сложность этого пути и считаем важным пройти его правильно. Если кто-то видит риски и угрозы, мы готовы объяснить, что такие риски существуют и что на них необходимы твёрдые суверенные ответы.



Когда евроинтеграция некоторыми воспринимается как подчинение страны, как попытка отдельных балтийских политиков навязать нам свою волю — нас не смогли заставить подчиняться в Советском Союзе, а теперь хотят подчинить под эгидой Европейского союза. Конечно, этого не произойдёт. Это не Европейский союз, и мы должны показать это, в том числе тем, у кого есть вопросы, и кто видит риски. Мы должны показать, что то, что мы видим сегодня, - это не подлинное лицо Европейского союза. Брюссель сегодня идёт по неверному пути. Его главный стратегический партнёр - США - ежедневно говорит ему: остановитесь, вы идёте неправильным путём, очнитесь, вернитесь к европейским ценностям. Мы говорим то же самое. Поэтому проблема не в Европейском союзе и не в европейской интеграции, если кто-то видит в этом риски, проблема - в Брюсселе, который сегодня полностью выпал из системы ценностей ЕС», - заявил Папуашвили.



Для справки: движение «Единая нейтральная Грузия» распространило заявление, в котором призывает два телеканала провести дебаты по вопросу евроинтеграции Грузии.



По их словам, «пока страна не избавится от иллюзии евроинтеграции, которая уже стала угрозой для Грузии, о спокойствии в стране не может быть и речи».



«Сегодня в стране нет более важного вопроса, и пока мы не избавимся от иллюзии евроинтеграции, превратившейся в угрозу для Грузии, страна не сможет успокоиться. Мы готовы в очных дебатах с властью аргументированно доказать крайнюю вредоносность нынешней внешней политики для нашей страны», — говорится в заявлении.





