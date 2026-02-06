Каладзе: Состоялись встречи по восстановлению отношений между Грузией и США, процесс идет, мы к этому готовы

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ведутся встречи с целью восстановления стратегических отношений с Соединёнными Штатами Америки.



Об этом Каладзе сообщил, комментируя визит заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия в США и встречи, состоявшиеся в Государственном департаменте США.



«Я не разговаривал с министром иностранных дел, однако наша позиция, думаю, всем хорошо известна. Мы неоднократно заявляли, что готовы к восстановлению стратегического партнёрства, перезагрузке отношений и началу с чистого листа, поскольку то, что происходило при администрации президента Байдена, абсолютно выходило за рамки какой-либо дружбы и дружественного отношения. Вы помните, насколько несправедливым было отношение к Грузии — в заявлениях, введении санкций и так далее. Мы много раз говорили, что в тех вопросах, о которых говорил президент Трамп, и в тех приоритетах, которые он обозначал — так называемое поражение «глубинного государства», прекращение войны, — мы, конечно, его поддерживаем. Что касается перезагрузки отношений, давайте подождём. Процесс идёт, встречи уже состоялись. Мы к этому готовы. Разумеется, как только это произойдёт, это отразится на отношениях, на нашей стране и на отношении к ней», — заявил Каха Каладзе.





