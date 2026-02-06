Папуашвили отчитал иностранцев за непризнание правительства ГМ

06.02.2026 15:05





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отчитал иностранных политиков, которые, по его словам, ставят под вопрос легитимность правительства «Грузинской мечты». По мнению Папуашвили, признание государства не должно ограничиваться «признанием хачапури».



«Для некоторых иностранцев признание нашей страны похоже на признание хачапури: приедет кто-то и скажет «хачапури хороший, и танцы, и песни у вас хорошие». Нам так говорили еще во времена Советского Союза, когда нас как государство не признавали. И вот некоторые до сих пор так думают: «Хороший хачапури, хорошее вино – на этом все, остальное неважно». Что касается государства – тут, извините, так просто не проходит», – подчеркнул Папуашвили.



Комментарий последовал на вопрос о последней инициативе «Грузинской мечты» – о введении ответственности за публичное непризнание легитимности власти. Спикер считает такие действия «непризнаним конституционного порядка».



ПО ТЕМЕ В Грузии непризнание правительства могут сделать уголовно наказуемым



Законопроект, который вскоре поступит во второе чтение, дополнит уже подготовленные ограничения для политиков, СМИ и гражданского общества. ГМ разработала их под предлогом борьбы с иностранным влиянием и пресечения финансирования беспорядков.



«Наша забота и проблема – это иностранные группы, которые заказывают всё это в Грузии, управляют этим, финансируют и потом раздают исполнителям стипендии. Всё это делается, чтобы подорвать государственность Грузии. Мы что, кровью добывали эту независимость, чтобы теперь кто-то в Берлине или Тбилиси сидел, получал стипендию – и, да, я имею в виду Гахарию и Зурабишвили – и подрывал наше государство? Нет уж. Цель – пресечь иностранное влияние, которое работает через людей, используя их как инструменты», – заключил Папуашвили.



Большая часть оппозиции не признала результаты парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2024 года, и отказалась от своих мандатов. Европарламент также поставил под сомнение их легитимность, а контакты грузинских властей с главами западных правительств свелись фактически к нулю. В английской версии статей об Ираклие Кобахидзе и Михаиле Кавелашвили на «Википедии» они значатся, как «спорные» премьер и президент Грузии.



Внутри страны «Грузинская мечта» предприняла немало усилий, чтобы в отношении нее перестали использовать термин «нелегитимная власть». Так, например журналистов и СМИ начали штрафовать за формулировки вроде «режим».



