АМЮГ распространяет заявление о наложении ареста на банковские счета граждан

Ассоциация молодых юристов Грузии распространяет заявление о наложении ареста на банковские счета граждан.



В заявлении отмечается, что МВД Грузии во многих случаях составляет протокол об административном правонарушении, однако процедура его вручения не осуществляется в порядке, установленном законом, что приводит к нарушению прав граждан.



В то же время Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) делится с гражданами правовыми рекомендациями, которые помогут им защитить свои права в данном процессе.



«АМЮГ откликается на практику ареста банковских счетов граждан, которая осуществлялась и продолжает осуществляться на основании дел, связанных с административными правонарушениями.



Согласно информации, предоставленной АМЮГ частью граждан, они получили сведения о том, что в отношении них было начато административное производство и составлен штрафной протокол, лишь после ареста их банковских счетов. В этой связи следует отметить, что Министерство внутренних дел (МВД) во многих случаях составляет протокол об административном правонарушении, однако процедуры его вручения не осуществляются в порядке, установленном законом, что приводит к нарушению прав граждан.



Наложение ареста означает, что гражданин не может пользоваться средствами, находящимися и/или зачисленными на его счёт. Арест также может распространяться на недвижимое или движимое имущество, что означает запрет на его отчуждение и/или обременение правами. Это является серьёзным вмешательством в право собственности, в связи с чем начало исполнительного производства должно осуществляться при полном соблюдении закона. Согласно сложившейся вредной практике, МВД публикует штрафные квитанции на сайте Protocols.ge, однако ведомство заранее не уведомляют об этом граждан посредством SMS или иных технических средств. Нередки случаи, когда публикация квитанций осуществляется без соблюдения установленного законом порядка их вручения, что является обязательным требованием Кодекса об административных правонарушениях.



В случае, когда государственный орган в целях исполнения штрафа, назначенного за административное правонарушение, накладывает арест на банковские счета гражданина таким образом, что тот заранее не был уведомлён о начале административного производства, принятом решении и сроках оплаты, это вызывает серьёзные вопросы с точки зрения соответствия международным стандартам права распоряжения собственностью, справедливого судебного разбирательства и эффективной правовой защиты. В таких ситуациях право собственности ограничивается незаконно и непропорционально - не только потому, что лицо фактически теряет доступ к своим финансовым ресурсам, но и потому, что это происходит без предупреждения, без чёткого правового разъяснения и без реальной возможности обжалования, что нарушает требования законности и пропорциональности. В то же время, с точки зрения права на справедливое разбирательство, гражданину не предоставляются элементарные процессуальные гарантии: он не знает, в чём его обвиняют, когда и в каком размере был назначен штраф, на чём основано это решение и в какие сроки он может на него отреагировать. В результате человек фактически лишается возможности представить аргументы, потребовать пересмотра дела или даже добровольно уплатить штраф до того, как государство прибегнет к более жёсткому механизму исполнения, такому как арест счёта. Последнее обстоятельство, что при надлежащем информировании лицо могло бы своевременно и добровольно оплатить штраф, особенно подчёркивает проблему пропорциональности, поскольку государство не попыталось использовать менее интенсивный и адекватный способ достижения цели и вместо этого усилило вмешательство, нарушив справедливый баланс между публичным интересом (взыскание штрафа) и имущественными интересами индивида.



Ниже приведены правовые рекомендации, которые помогут гражданам защитить свои права в данном процессе.



Если на счёт лица уже наложен арест, и при этом оно не было предварительно уведомлено о составлении в отношении него протокола об административном правонарушении, необходимо:



Обратиться в Министерство внутренних дел / Департамент Патрульной полиции и запросить штрафную квитанцию и материалы дела;



Запросить в Бюро исполнения информацию о текущем исполнительном производстве;



Через Protocols.ge и/или у оператора мобильной связи выяснить, было ли до начала исполнительного производства соблюдено требование закона об информировании (было ли отправлено SMS-уведомление);



В течение 10 дней с момента вручения протокола обратиться в суд с административной жалобой и приложенными документами, потребовав отмены квитанции и приостановления исполнительного производства.



Следует учитывать, что жалоба подаётся в суд, расположенный по месту предполагаемого совершения административного правонарушения. Подача жалобы в суд является бесплатной. Установленной формы жалобы не существует, важно лишь, чтобы требование было корректно сформулировано, как указано выше.



Решение о приостановлении исполнения принимает судья. В случае удовлетворения ходатайства исполнение будет приостановлено до вынесения окончательного решения по жалобе.



Если суд удовлетворит требование о приостановлении исполнения, судебное постановление необходимо в материальной форме представить в Национальное бюро исполнения для приостановления исполнительного производства.



Если лицо подозревает, что может быть оштрафовано, и хочет избежать возможного ареста счетов, необходимо:



Обратиться в Министерство внутренних дел Грузии и/или в Департамент Патрульной полиции и запросить информацию о наличии в отношении него штрафного протокола;



Получить протокол и обжаловать его в суде в течение 10 дней», — говорится в заявлении.





