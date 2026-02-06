В Испании арестовали виллу экс‑министра обороны Грузии

06.02.2026 18:42





В Испании арестовали дом экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, находящего под следствием на родине в рамках расследования коррупционного дела. Об этом журналистам сообщила прокурор Ани Лекиашвили.



«Соответствующий суд Королевства Испания наложил арест на недвижимое имущество, зарегистрированное на имя супруги Джуаншера Бурчуладзе, Нино Мхеидзе. Эту информация поступила из Испании в начале месяца. Основанием для ареста стало соответствующее дело, так как мы обвиняем [Бурчуладзе] именно в финансовых нарушениях, включая легализацию незаконных доходов. В этом направлении проведена соответствующая экспертиза и тематическая ревизия. Рассматривались, в том числе, имущество членов его семьи. Было проведено сопоставление доходов и расходов», – сказала Лекиашвили.



По ее словам, семья Бурчуладзе не сможет распоряжаться имущество до окончания следствия. В случае обвинительного приговора, будет решаться вопрос конфискации недвижимости.



Лекиашвили также подтвердила арест грузинских активов и счетов членов семьи экс-министра. Адвокат Бурчуладзе утверждает, что заблокированы даже пенсионные его свекрови и свекра.



«На все счета, где у них фиксировались средства, а также на имущество, наложен арест. Что касается снятия ареста, они могут обратиться в суд по этому поводу», – добавила прокурор.



Бурчуладзе задержали 11 сентября 2025 года. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при закупке МРТ-аппарата для военного госпиталя, а также отмывание до 1,6 млн лари.



Следствие полагает, что для сокрытия нелегальных доходов Бурчуладзе приобрел в Испании дом с земельным участком за 544 тыс. евро, а также оформил фиктивные кредитные соглашения и договоры о продаже недвижимости в Грузии.



Бурчуладзе не признает вины. Он заявлял, что приобрел недвижимость в Испании законно – продав квартиру матери и заложив собственный дом в пригороде Тбилиси.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





