Парламент «Мечты» назначил миллионера-бизнесмена с российским гражданством следить за ценами в Грузии - Batumelebi
06.02.2026 19:07
Издание Batumelebi сообщает, что следить за высокими ценами будет бизнесмен, который только за прошлый год потратил на покупки почти 1 000 000 лари и около 300 000 лари на путешествия. У Шоты Берекашвили два гражданства, он также гражданин России.
Его заместителем стала Эка Сепашвили, депутат от партии «Сила Народа», саттелита «Грузинской мечты»
На первом организационном заседании комиссии 4 февраля её члены утвердили положение временной парламентской комиссии.
Согласно положению, цель комиссии — «системное, комплексное и основанное на фактах изучение роста цен на продукты, лекарства и топливо, объективная оценка ценообразования и выявление возможных проблемных факторов».
В комиссии 14 членов.
• Члены комиссии от «Грузинская мечта»: Нино Цилосани, Вато Турнава, Маиа Битадзе, Паата Квижинадзе, Заза Ломинадзе и Гела Самхараули.
• Три места занимают представители партии бывшего премьер-министра Гиорги Гахария «Для Грузии»: Гиорги Шарашидзе, Шалва Кереселидзе, Кетеван Бакрадзе.
• Ещё трое из сателлита "ГМ" антизападной партии «Сила народа»: Гурам Мачарашвили, Димитри Хундадзе и Эка Сепашвили.
Председатель комиссии Берекашвили более 30 лет работает в строительном бизнесе. По его имущественной декларации, поданной 27 января 2025 года, в 2024 году он получил доход от BK Holding в размере 4 712 134 лари. С тех пор как Берекашвили стал членом партии «Мечта», официальным управлением акциями компании стала его жена, Мака Квициани.
Депутат владеет 50% холдинга, оставшиеся 50% принадлежат Иракли Бурдиладзе.
"BK Holding" объединяет три основные компании:
— "B.K. Constructions" — строительная компания, участвует в программах восстановления аварийных домов Тбилисской мэрии, заключила с Фондом развития Тбилиси контракты на десятки миллионов лари.
— "Tetri Kvadrati" — девелоперская компания, выполняет строительные работы по всей Грузии через дочерние компании: Tetri Kvadrati Jikia, Tetri Kvadrati Isanu, Mindel и др. Чистая прибыль в 2024 году почти 4 000 000 лари. Аффилированная компания New Development, работающая под брендом Tetri Kvadrati, получила доход 25 000 000 лари, чистая прибыль — более 5 000 000 лари.
— Под управлением "Tetri Kvadrati" также находится "Filigrini", чистая прибыль которой в 2024 году составила около 4 000 000 лари.
— "Construct 2" — строительный колледж.
Вместе с "B.K. Constructions" колледж "Construct 2" в 2022 году успешно участвовали в грантовой программе USAID для повышения осведомлённости о профессиональном образовании. Цель данного проекта, при поддержке посольства США, - повысить осведомлённость о профессиональном образовании и его возможностях. В рамках программы колледж посещала бывший посол США в Грузии Келли Дегнан.
Берекашвили не единственный миллионер в комиссии «Грузинская мечта», которая должна изучать структуру ценообразования на продукты, лекарства и топливо.
▪️ Например, другой член комиссии от «Грузинская мечта», Нино Цилосани, в 2024 году подарила детям и родителям почти 500 000 лари.
▪️ Также в комиссии депутат Вахтанг Турнава, который тратит на дорогие аксессуары больше, чем средняя зарплата рядового специалиста за год, например, в мэрии Батуми. По декларации, только на часы он потратил более 177 000€, что составляет более 500 000 лари.
▪️ По декларации ещё один член комиссии от «Грузинской мечты», Гела Самхараули, владеет недвижимостью на миллионы лари.
