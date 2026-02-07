Кобахидзе: Дебаты служат единству общества, мы хотим попытаться установить истину

07.02.2026 13:36





Наша задача - единство общества, и цель дебатов служит этому, мы хотим сесть вместе с людьми, имеющими разные мнения, и вместе попытаться установить истину по всем темам,- об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Наша цель - способствовать деполяризации. В Грузии нам искусственно, извне, навязывали ненависть, хотели полностью разделить общество на две части. Мы должны этому противостоять. Наша задача, цель - единство общества, и цель дебатов служит этому. Мы хотим сесть вместе с людьми, имеющими разные мнения, и вместе попытаться установить истину по всем темам. Это единственный верный путь, который приведет нашу страну к деполяризации», - сказал Кобахидзе.





