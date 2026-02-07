Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Все вместе: власть, бизнес, насколько возможно, должны позаботиться о снижении цен


07.02.2026   14:36


«Мы все вместе, власть , бизнес, должны действовать с высокой социальной ответственностью и, где и в какой мере это возможно, должны заботиться о снижении цен», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о снижении цен на яйца.

«Мы должны облегчить это социальное бремя для нашего населения, что выражается в этих ценах. Я думаю, для этого есть ресурсы. К этому подключится и парламент, создана соответствующая парламентская комиссия. Начиная со следующей недели уже в формате комиссии будут проводиться встречи с представителями соответствующего сектора, и общественность будет непосредственно получать информацию на основе этих открытых заседаний о текущей ситуации, о том, как формируются цены, и насколько существуют ресурсы для снижения цен. На основании всего этого, мы все должны действовать вместе с высокой социальной ответственностью и заботиться о снижении цен», - сказал Кобахидзе.


