Кобахидзе: Сегодня система высшего образования, мягко говоря, в тяжелом состоянии

07.02.2026 14:03





Сегодня система высшего образования, мягко говоря, находится в тяжелом положении. Наша система не может предоставить грузинским студентам образование должного качества, и наша задача - качественно и существенно всё это исправить, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам, говоря о встрече министра образования Гиви Миканадзе с профессорами.



«Я не стану спешить делать комментарий. Сегодня у нас состоится встреча с министром образования. Мы получим непосредственно от него информацию о содержании этой встречи и на этом основании сформируем конкретные решения. Наша задача очень проста - сегодня система высшего образования, мягко говоря, находится в тяжелом состоянии. Наша система не может предоставить грузинским студентам образование должного качества, и наша задача - качественно и существенно всё это исправить. Если кто-то этому противится, это неправильно, в том числе и если у кого-то есть субъективные интересы, каждый должен отложить свои субъективные интересы в сторону. Главной задачей должно быть предоставление студентам, грузинской молодежи, высококачественного образования, делиться с ними знаниями. Это наша главная задача, и, конечно же, для этого будет сделано всё», – сказал премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





