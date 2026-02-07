Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Сегодня система высшего образования, мягко говоря, в тяжелом состоянии


07.02.2026   14:03


Сегодня система высшего образования, мягко говоря, находится в тяжелом положении. Наша система не может предоставить грузинским студентам образование должного качества, и наша задача - качественно и существенно всё это исправить, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам, говоря о встрече министра образования Гиви Миканадзе с профессорами.

«Я не стану спешить делать комментарий. Сегодня у нас состоится встреча с министром образования. Мы получим непосредственно от него информацию о содержании этой встречи и на этом основании сформируем конкретные решения. Наша задача очень проста - сегодня система высшего образования, мягко говоря, находится в тяжелом состоянии. Наша система не может предоставить грузинским студентам образование должного качества, и наша задача - качественно и существенно всё это исправить. Если кто-то этому противится, это неправильно, в том числе и если у кого-то есть субъективные интересы, каждый должен отложить свои субъективные интересы в сторону. Главной задачей должно быть предоставление студентам, грузинской молодежи, высококачественного образования, делиться с ними знаниями. Это наша главная задача, и, конечно же, для этого будет сделано всё», – сказал премьер-министр.


