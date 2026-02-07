Кобахидзе: «Фонд развития Грузии» сольется с программой «Производи в Грузии»

07.02.2026 15:00





Ираклий Кобахидзе – «Фонд развития Грузии» сольется с программой «Производи в Грузии» и сформируется как единый субъект, который будет своего рода государственным банком



Речь о слиянии «Фонда развития Грузии» и программы «Производи в Грузии», процесс реорганизации начнется очень скоро, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, эти два ведомства объединятся в единую структуру, которая будет представлена как своего рода государственный банк.



По словам премьера, это не будет классический банк, хотя и будет наделён функциями, схожими с банковскими.



«Речь идет о слиянии «Фонда развития Грузии» с программой «Производи в Грузии». Процесс реорганизации начнется очень скоро, и будет создана единая институция, у которой будут соответствующие функции, это очень важная инициатива. Было несколько разных ведомств, которые выполняли соответствующие функции, а будет создана единая институция, которая будет заниматься этими функциями. Речь идет о том, что «Фонд развития Грузии» сольется с программой «Производи в Грузии», объединится как единый субъект, который будет представлен как своего рода государственный банк. Естественно, это не классический банк, однако он будет оснащен функциями, схожими с банковскими. Эти изменения понадобились для оптимального управления. Когда подобные функции распределены между разными институтами, лучше, чтобы все управлялось по единой линии», - заявил Кобахидзе.





