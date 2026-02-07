Грузия уже имеет большой опыт ограничения иностранного влияния и может поделиться с другими - глава МИД

Законодательные изменения и инициативы, осуществляемые Грузией, направлены именно на то, в какую сторону движეтся мысли и работа Совета Европы, чтобы как-то ограничить иностранное влияние и противопоставить законодательные рамки иностранному влиянию. В этом Грузия уже имеет большой опыт, и может поделиться с другими странами, - заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



По ее словам, власть продолжит работать, в том числе, в рамках Совета Европы, чтобы их опыт «был понят более верно».



«Иностранное вмешательство и иностранное влияние в целом являются проблемой для многих стран, это не новость, однако насколько происходит признание этого, уже другой вопрос. Мы видели довольно острое отношение в связи с борьбой Грузии с иностранным влиянием. К сожалению, мы и сегодня видим, что продолжается такое отношение со стороны некоторых акторов, в то время как весьма очевидно, что законодательные изменения, инициативы, реализуемые Грузией, направлены именно на то, в какую сторону движутся мысли и работа Совета Европы, чтобы как-то ограничить иностранное влияние и противопоставить законодательные рамки иностранному влиянию. Это то, в чем Грузия уже имеет большой опыт и может поделиться с другими странами. Конечно, мы продолжим работать в том числе в рамках Совета Европы, чтобы наш опыт был понят более верно, чем это делали некоторые акторы до сих пор», - сказала Бочоришвили.





