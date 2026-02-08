Еврокомиссия: Анаклиа может значительно расширить морские возможности Грузии и её роль в Среднем коридоре

На пути из Китая в Европу Грузия играет одну из важных ролей, - говорится в исследовании Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики Восточного соседства.



В рамках исследования, посвящённого расширению Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), большое значение придаётся глубоководному порту Анаклиа.



«Проект порта является крайне политизированным и в настоящее время реализуется под руководством China Communication Construction Company (CCCC). Однако в случае его реализации Анаклиа сможет существенно расширить морские возможности Грузии и её роль в Среднем коридоре», - отмечается в исследовании.



Также в документе говорится о проекте подводного кабеля по дну Чёрного моря.



«Важным стратегическим шагом в направлении интеграции энергетических рынков станет запланированный проект прокладки подводного электрокабеля между Грузией и Румынией», - указано в документе.



Согласно исследованию, модернизация портов Батуми и Поти, а также восстановление глубоководного порта Анаклиа имеют стратегическое значение для обеспечения транспортировки и управления тяжёлым оборудованием, необходимым для подводного кабеля и проектов в сфере возобновляемой энергетики.



«В Румынии, Болгарии, Турции, Азербайджане, Грузии и Узбекистане реализуются масштабные проекты в области возобновляемой энергетики. Однако в краткосрочной перспективе диверсификация существующих поставок газа остаётся важной основой энергетической безопасности», - подчёркивается в документе.



Кроме того, в документе перечислены проекты, реализацию которых рекомендуют Всемирный банк и Европейская комиссия, в том числе: объездная дорога Кутаиси, логистический центр в Кутаиси, логистический центр Кумиси, железнодорожное соединение глубоководного порта Анаклиа и другие.





