Грузинские олимпийцы, занявшие призовые места, получат денежные награды от правительства

08.02.2026 16:28





По информации пресс-службы правительства Грузии, решением правительства, за призовые места на Зимних олимпийских играх спортсмены, выступающие за Грузию, получат денежные награды.



В частности, по аналогии с Летними олимпийскими играми, награда за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебро - 500 тыс. лари, а за бронзу - 300 тыс. лари.



«На Зимних олимпийских играх грузинские спортсмены принимают участие в таких дисциплинах, как фигурное катание и горнолыжный спорт»,- говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





