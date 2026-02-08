Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские олимпийцы, занявшие призовые места, получат денежные награды от правительства


08.02.2026   16:28


По информации пресс-службы правительства Грузии, решением правительства, за призовые места на Зимних олимпийских играх спортсмены, выступающие за Грузию, получат денежные награды.

В частности, по аналогии с Летними олимпийскими играми, награда за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебро - 500 тыс. лари, а за бронзу - 300 тыс. лари.

«На Зимних олимпийских играх грузинские спортсмены принимают участие в таких дисциплинах, как фигурное катание и горнолыжный спорт»,- говорится в сообщении.


