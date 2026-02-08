Кобахидзе: ТГУ должен быть возвращен статус матери-университета

08.02.2026 17:51





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, Тбилисскому государственному университету должен быть возвращен статус матери-университета.



Кобахидзе отреагировал на день основания ТГУ и подчеркнул «ответственность» правительства по возвращению университету того статуса, который «был задуман Иванэ Джавахишвили и его великими единомышленниками!».



«Сегодня день основания Тбилисского государственного университета! Этот день напоминает о нашей ответственности – вернуть Тбилисскому государственному университету статус матери-университета, как то было задумано Иванэ Джавахишвили и его великими единомышленниками!», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе, которое распространяет правительство Грузии.





