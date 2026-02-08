Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: ТГУ должен быть возвращен статус матери-университета


08.02.2026   17:51


По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, Тбилисскому государственному университету должен быть возвращен статус матери-университета.

Кобахидзе отреагировал на день основания ТГУ и подчеркнул «ответственность» правительства по возвращению университету того статуса, который «был задуман Иванэ Джавахишвили и его великими единомышленниками!».

«Сегодня день основания Тбилисского государственного университета! Этот день напоминает о нашей ответственности – вернуть Тбилисскому государственному университету статус матери-университета, как то было задумано Иванэ Джавахишвили и его великими единомышленниками!», - говорится в заявлении Ираклия Кобахидзе, которое распространяет правительство Грузии.


