Цуцкиридзе: Реформы образования - нет, есть план подчинения образования политическому контролю

В реальности никакой образовательной реформы нет - есть план подчинения образования политическому контролю, осуществляемый »Грузинской мечтой», и которому мы все должны противостоять, - заявил один из лидеров «Площади свободы» Леван Цуцкиридзе.



По его словам, это общая проблема и общая забота.



«В реальности никакой образовательной реформы нет - есть план подчинения образования политическому контролю, осуществляемый «Грузинской мечтой», и которому мы все должны противостоять. Это вопрос, который уже не имеет партийных различий и не является вопросом политических предпочтений: либо у нас будет нормальная, свободная, цивилизованная система образования, являющаяся частью международного сообщества, либо у нас будет изолированная, партийная школа. Разумеется, этому будем противостоять все — и »Площадь свободы», и академическое сообщество. Это общая проблема и общая забота», — заявил Леван Цуцкиридзе.



Отвечая на вопрос о том, насколько результативными могут быть текущие встречи в Министерстве образования, Цуцкиридзе отметил, что ему трудно это оценить, поскольку он не доверяет «Грузинской мечте», которая, по его словам, является «патологическим лжецом».



«Мне сложно сказать, потому что у меня нет никакого доверия к этим людям. »Грузинская мечта» - патологический лжец, и я не могу вспомнить случая, когда они дали какое-либо обещание и затем его не нарушили. Им нельзя доверять - именно так я смотрю на этот процесс. Они должны быть отстранены от власти, и это решит многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся», - подчеркнул Цуцкиридзе.





