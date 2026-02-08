|
|
|
Цуцкиридзе: Реформы образования - нет, есть план подчинения образования политическому контролю
08.02.2026 19:40
В реальности никакой образовательной реформы нет - есть план подчинения образования политическому контролю, осуществляемый »Грузинской мечтой», и которому мы все должны противостоять, - заявил один из лидеров «Площади свободы» Леван Цуцкиридзе.
По его словам, это общая проблема и общая забота.
«В реальности никакой образовательной реформы нет - есть план подчинения образования политическому контролю, осуществляемый «Грузинской мечтой», и которому мы все должны противостоять. Это вопрос, который уже не имеет партийных различий и не является вопросом политических предпочтений: либо у нас будет нормальная, свободная, цивилизованная система образования, являющаяся частью международного сообщества, либо у нас будет изолированная, партийная школа. Разумеется, этому будем противостоять все — и »Площадь свободы», и академическое сообщество. Это общая проблема и общая забота», — заявил Леван Цуцкиридзе.
Отвечая на вопрос о том, насколько результативными могут быть текущие встречи в Министерстве образования, Цуцкиридзе отметил, что ему трудно это оценить, поскольку он не доверяет «Грузинской мечте», которая, по его словам, является «патологическим лжецом».
«Мне сложно сказать, потому что у меня нет никакого доверия к этим людям. »Грузинская мечта» - патологический лжец, и я не могу вспомнить случая, когда они дали какое-либо обещание и затем его не нарушили. Им нельзя доверять - именно так я смотрю на этот процесс. Они должны быть отстранены от власти, и это решит многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся», - подчеркнул Цуцкиридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна