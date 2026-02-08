Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У здания ТГУ проходит акция протеста


08.02.2026   21:26


В связи со 108-летием Тбилисского государственного университета имени Ив. Джавахишвили во дворе вуза проходит акция протеста под лозунгом: »Все пути ведут к Белому храму».

Участники акции выступают против решения об объединении ТГУ с Грузинским техническим университетом и требуют его изменения. Участники акции развернули баннеры: "Успех цивилизации зависит от умственного развития", «Все пути ведут к Белому храму". В эти минуты к демонстрантам обращаются профессоры и преподаватели университета.

На акцию пришла и 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.


