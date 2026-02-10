|
|
|
Грузию с официальным визитом посетит президент Хорватии Зоран Миланович
10.02.2026 19:41
11-13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мусич Миланович и сопровождающей делегацией. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.
По их данным, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича во дворце президента Грузии, где состоится официальная церемония встречи.
Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для медиа.
«Также в рамках визита запланированы встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна