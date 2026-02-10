Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузию с официальным визитом посетит президент Хорватии Зоран Миланович


10.02.2026   19:41


11-13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мусич Миланович и сопровождающей делегацией. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.

По их данным, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича во дворце президента Грузии, где состоится официальная церемония встречи.

Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для медиа.

«Также в рамках визита запланированы встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили», - говорится в информации.


