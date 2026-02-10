Грузию с официальным визитом посетит президент Хорватии Зоран Миланович

11-13 февраля Грузию с официальным визитом посетит президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саней Мусич Миланович и сопровождающей делегацией. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



По их данным, Михаил Кавелашвили примет Зорана Милановича во дворце президента Грузии, где состоится официальная церемония встречи.



Запланированы встречи Михаила Кавелашвили и Зорана Милановича с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для медиа.



«Также в рамках визита запланированы встречи президента Республики Хорватия с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили», - говорится в информации.





