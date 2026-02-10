Саакашвили призвал общество и политиков к объединению

Я ожидаю еще 3 года, мое наказание составит 16 лет. Вы даете мне дополнительное наказание. К такому сроку приговаривают серийных убийц и педофилов. Я никогда больше не должен увидеть своих детей, никогда не должен выйти на свежий воздух, - об этом заявил на процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили, обвиняемый по т.н. делу о саботаже.



Кроме того, он призвал общество и политиков к объединению.



«Я рад всех видеть. Знаю, что впустили с трудом, и многие остались снаружи. Для меня честь оказаться в этом недоразумении вместе с этими достойными людьми. Я здесь за то, что в своё время не сдал Тбилиси, не сбежал, не покинул страну и не воспользовался предложением – вот самолет, уезжай, мол, из страны. Я здесь, потому что я гражданин Украины и многое сделал для Украины.



Тут представители разных партий, мы можем не соглашаться в единой оценке событий нашего прошлого, но невозможно не соглашаться в том, каким должно быть наше будущее. Ситуация очень проста, этот режим питается нашим страхом. Говорят нам смириться с этой реальностью, подчиниться, смириться с рабством. Наш ответ в том, что мы ни с чем не смиримся, ничего не боимся. Когда я был на грани смерти, мое состояние было настолько тяжелым, моя партия вообще раскололась и произошло много плохого, но нельзя, враг этим пользуется. Мы не признаем, не смиримся и обязательно победим. У нас огромный потенциал, и я считаю, что объединение всех в конечном итоге неизбежно. До этого мы готовы говорить со всеми. Мы все видели это шоу, которое здесь происходит и, я даже получил определенное удовольствие, в камере я бы этого никак не увидел. Я ожидаю еще 3 года, мое наказание составит 16 лет. Вы даете мне дополнительное наказание. К такому приговаривают серийных убийц и педофилов. Я никогда больше не должен увидеть своих детей, никогда не должен выйти на свежий воздух.



Причины несчастий, упомянутых в этом иске,- мое детство. В возрасте 4 лет меня за ногу укусила акула, и с тех пор я не выношу этого морского обитателя. Мне приснился сон, мы поднимались по Сололакскому подъему, поймали акулу, убили акулу, затем срубили баобабы привезенные с большим трудом из Африки, развели костер и зажарили акулу, потом пригласили весь Сололаки… Речь не просто о селфи, это гораздо более серьезное дело. Мы должны объединяться не только в зале суда, но и на наших улицах, на совместных мероприятиях - страна прежде всего, а потом личные амбиции... Грузия обязательно спасется, какую бы высокую стену они ни воздвигли, мы прорвемся и встанем на путь свободы. Мы победим. А теперь, с вашего разрешения, покину вас, мне нужно играть в баскетбол», - сказал Саакашвили на процессе.





