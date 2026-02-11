Сегодня в Хельсинской комиссии состоится брифинг по ситуации в Грузии

11.02.2026 10:29





Сегодня, 11 февраля, Хельсинкская комиссия США проведет брифинг на тему: «Растущее подавление инакомыслия со стороны «Грузинской мечты»“. Информация об этом распространяет сама комиссия.



«С октября 2024 года «Грузинская мечта», правящая партия Грузии, ввергла страну в самый тяжелый кризис по правам человека после провозглашения независимости. Они приняли более 20 новых законов, расширяющих власть государства по подавлению инакомыслия и лишению суда независимости.



Репрессии в равной степени охватывают гражданское общество, журналистов и политическую оппозицию. Власти заморозили банковские счета организаций, которые оказывали юридическую помощь демонстрантам, задержанным журналистам, а оппозиционные фигуры были вызвана на липовые судебные процессы и приговорили их к тюремных срокам за непризнание своей власти. В результате этого сейчас за мирным протестом последуют большие штрафы и длительные заключения.



На брифинге будут изучены ухудшение ситуации с правами человека, тактики по наказанию и деморализации за инакомыслие, а также пути дальнейшего развития Грузии», - говорится в заявлении.



Напомним, что брифинг должен был состояться 28 января, однако был отложен из погодных явлений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





