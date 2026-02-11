Папуашвили: Дружба с грузинским народом» не измеряется словами. Дружба доказывается ответственностью

«Швеция остаётся другом грузинского народа», — заявило Министерство иностранных дел Швеции. Это заявление принадлежит внешнеполитическому ведомству той же власти, представитель которой публично призывал грузинских радикалов к организации «майдана», — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Папуашвили, спустя несколько дней после этого призыва вооружённые «коктейлями Молотова» и пиротехникой агрессивные лица попытались поджечь здание парламента Грузии.



«Швеция остаётся другом грузинского народа», — заявило Министерство иностранных дел Швеции. Напоминаем, что это заявление сделано внешнеполитическим ведомством той же власти, представитель которой публично призывал грузинских радикалов к организации «майдана». Через несколько дней после этого призыва вооружённые «коктейлями Молотова» и пиротехникой агрессивные лица попытались поджечь здание парламента Грузии, напали и нанесли тяжёлые травмы десяткам полицейских, в результате чего один из сотрудников полиции потерял зрение.



На этом фоне вместо распространения очередной дезинформации о Грузии куда более адекватным было бы, чтобы власти Швеции сначала дали разъяснение по поводу «призыва к майдану» и хотя бы выразили сожаление в связи с безответственным и злонамеренным поведением своего представителя.



«Дружба с грузинским народом» не измеряется словами. Дружба доказывается ответственностью, уважением к суверенитету грузинского народа и конституционному строю. Поощрение насильственных сценариев и их последующее оправдание - это одно, а дружба - совсем другое. Между ними - большая разница», — пишет Папуашвили.





