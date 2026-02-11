Папуашвили: На фоне скандала вокруг Эпштейна мы видим одну за другой отставки различных лиц

«На фоне скандала вокруг Эпштейна мы видим одну за другой отставки различных лиц. Поэтому каждому следует заботиться о своем собственном «острове Эпштейна»», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Журналист задал Папуашвили вопрос: «За несколько часов до запланированного обсуждения Грузии в Хельсинкской комиссии мы узнаём, что в самой комиссии разгорается скандал. В частности, бывший высокопоставленный сотрудник Хельсинкской комиссии обвиняет действующих членов в коррупционных сделках и финансовых нарушениях в обход закона FARA. В том числе он говорит о конкретных лицах, связанных со скандалом вокруг Эпштейна. На что всё это указывает?»



По оценке Папуашвили, речь идёт уже не о цивилизационной пропасти, а о человеческой пропасти.



«На фоне скандала, который в последнее время раскрывается в связи с Эпштейном и его островом, мы видим одну за другой отставки различных высокопоставленных должностных лиц и дипломатов как в США, так и в европейских странах. И на этом фоне, когда мы слышим критику от людей, которые сами являются частью этого политического ландшафта, конечно, единственный возникающий ответ — пусть каждый займётся своим островом Эпштейна. Очень тяжело наблюдать за тем, что сейчас становится очевидным, — что вся политическая элита была вовлечена. Это уже не цивилизационная пропасть, это человеческая пропасть, где, как выясняется, большая или значительная часть всей политической элиты, важные фигуры, были вовлечены», — заявил Папуашвили.





