Мамука Мдинарадзе находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах с 7 по 10 февраля
11.02.2026 11:00
Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Как говорится в информации, опубликованной СГБ, Мамука Мдинарадзе находился в США с 7 по 10 февраля по приглашению коллег.
По сообщению СГБ, встреча была посвящена вопросам безопасности.
