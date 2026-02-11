Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мамука Мдинарадзе находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах с 7 по 10 февраля


11.02.2026   11:00


Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

Как говорится в информации, опубликованной СГБ, Мамука Мдинарадзе находился в США с 7 по 10 февраля по приглашению коллег.

По сообщению СГБ, встреча была посвящена вопросам безопасности.


