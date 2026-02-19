|
Премьер: Все миссии подтвердили, что заявления касательно обхода санкций были совершенно спекулятивными
19.02.2026 21:18
Санкционный режим наша власть соблюдает очень строго. Было множество спекуляций, затем в нашу страну приезжали различные мониторинговые миссии, в том числе американская, европейская и британская, и все подтвердили, что все заявления касательно обхода санкций были совершенно спекулятивными, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это касается и порта Кулеви.
«Реально тут все ясно. Мы поделились соответствующей информацией с европейскими структурами, что подтверждает, что подобного факта не происходило. Санкционный режим наша власть соблюдает очень строго. Было множество спекуляций, затем в нашу страну приезжали различные мониторинговые миссии, в том числе американская, европейская и британская миссия, и все подтвердили, что все заявления касательно обхода санкций были полностью спекулятивными. Это касается и Кулеви. В связи с этим мы направили европейским структурам полную информацию.
На этом фоне, когда выступает человек, бывший президент, понятно, кто он и что он, но формально все-таки носит такой статус - бывший президент, и когда требует такого, что, естественно, во вред стране, это говорит о настрое этого человека. С таким настроем он причинял нашей стране тяжелейший ущерб в течение 9 лет, когда находился у власти, затем в последующие годы, когда был в оппозиции, и еще раз показывает свое лицо», - отметил премьер в связи с заявлением третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованного в соцсети и связанного с Кулеви.
Напомним, Михаил Саакашвили написал в Facebook, что он «решительно поддерживает санкцирование порта Кулеви». По словам Саакашвили, это мошенническая операция, которая служит общим интересам России и Иванишвили и финансирует войну против Украины.
