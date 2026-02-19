Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Европейские бюрократы заявляют о планах косвенного финансирования политической деятельности в Грузии


19.02.2026   21:18


«Некоторые европейские бюрократы прямо анонсируют, что планируют найти механизмы обхода действующего законодательства и косвенными путями финансировать политическую деятельность в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, этому противостоит пакет законопроектов, который принимает парламент Грузии.

«Это очень важная инициатива, и работа в этом направлении должна продолжаться. Что касается непризнания конституционной системы, это также напрямую связано с нашими национальными интересами и интересами защиты Конституции. Есть пять государств, которые не признают юрисдикцию нашей власти на 20% территории Грузии, и внутри страны есть силы — при этом подстрекаемые и координируемые извне, — которые не признают юрисдикцию властей Грузии не на 20%, а на 100% территории страны. Разумеется, это национальный вызов, которому должно противостоять законодательство, и очень важно, что парламент планирует принять соответствующий закон», — заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна