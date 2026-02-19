Кобахидзе: Европейские бюрократы заявляют о планах косвенного финансирования политической деятельности в Грузии

19.02.2026 21:18





«Некоторые европейские бюрократы прямо анонсируют, что планируют найти механизмы обхода действующего законодательства и косвенными путями финансировать политическую деятельность в Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, этому противостоит пакет законопроектов, который принимает парламент Грузии.



«Это очень важная инициатива, и работа в этом направлении должна продолжаться. Что касается непризнания конституционной системы, это также напрямую связано с нашими национальными интересами и интересами защиты Конституции. Есть пять государств, которые не признают юрисдикцию нашей власти на 20% территории Грузии, и внутри страны есть силы — при этом подстрекаемые и координируемые извне, — которые не признают юрисдикцию властей Грузии не на 20%, а на 100% территории страны. Разумеется, это национальный вызов, которому должно противостоять законодательство, и очень важно, что парламент планирует принять соответствующий закон», — заявил Кобахидзе.





