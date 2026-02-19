Кобахидзе заявил, что признание Бачиашвили разоблачило «радикальную оппозицию»

19.02.2026 21:29





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в «безосновательных спекуляциях» вокруг дела финансиста Георгия Бачиашвили, который признался в краже биткоинов у миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



«Вы в целом знаете, что когда совершались определенные типы преступлений, оппозиция старалась максимально политизировать эти дела, и таких случаев мы помним множество. Были преступные дела, которые вообще не имели никакого отношения к политике, однако даже в таких случаях умудрялись спекулировать.



Этот пример также подтвердился событиями, которые развивались: Георгий Бачиашвили признал вину, сотрудничал со следствием, возместил ущерб, а остальное уже было делом правоохранительных органов. Соответственно, подтвердилось, что эти спекуляции не имели никаких оснований, и еще раз радикальная оппозиция в нашей стране показала свое истинное лицо», – сказал Кобахидзе.



18 февраля Бачиашвили покинул Глданскую тюрьму, проведя за решеткой 8 месяцев и 3 недели из назначенных 11 лет. В прокуратуре сообщили, что он «полностью признал все свои преступления», «сотрудничал со следствием» и «возместил ущерб». На этом основании стороны заключили процессуальную сделку, заменив реальный срок на условный. Также было прекращено преследование родителей Бачиашвили, которых обвиняли в отмывании около 4 млн лари незаконных доходов финансиста.



В марте 2025 года суд в Тбилиси признал Бачиашвили виновным в хищении почти 9 тыс. биткоинов, принадлежащих Иванишвили от криптовалютных инвестиций, и легализации миллионов долларов.



Кроме того, финансисту вменяли неисполнение служебных обязанностей по проекту Мтквари ГЭС, реализованному фондом Иванишвили, и незаконное пересечение границы. Эти дела, находившиеся на стадии рассмотрения, также закрыли.



Бачиашвили более десяти лет управлял личными финансами Иванишвили, но в 2022 году их сотрудничество окончательно прекратилось. После возбуждения уголовного дела финансист рассказывал СМИ о своем критическом отношении к политике «Грузинской мечты», которую он называл пророссийской. Оппозиция рассматривала Бачиашвили как «политзаключенного», наряду с десятками участников антиправительственных акций, арестованных в 2024-2025 годах.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





