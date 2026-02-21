|
Папуашвили поздравил с Днем первой Конституции Грузии
21.02.2026 12:53
Первая статья Конституции Грузии 1921 года начинается так: «Грузия это свободное, независимое и неделимое государство» - поздравляю с Днем первой Конституции Грузии. Днем, напоминающим нам о том, что государственность начинается с суверенитета, - написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отмечает Папуашвили, определяющими словами первой статьи Конституции Грузии являются - свобода, независимость и единство.
«Наверное, ничто так ясно не отражает исторический опыт государства и историческую задачу, стоящую перед ним, как первая статья его Конституции. Главное положение, в котором отражено то, на что основывается страна и в чем основной смысл ее существования…
Первая статья Конституции Грузии 1921 года начинается так: «Грузия это свободное, независимое и неделимое государство».
В этом одном предложении с особенной четкостью формулируется суть национальной государственности и та историческая задача, которая стояла перед грузинским народом на протяжении веков - защита государственной независимости и сохранение национального единства.
Первые статьи Конституций разных стран имеют разные акценты: в одних - права человека, в других – суверенитет народа, в иных - принципы социального государства или институционального устройства. В случае Грузии определяющие слова - свобода, независимость и единство. Наряду с правовой нормой, это также политический манифест, который наиболее образно передал Илья Чавчавадзе - «Мы должны принадлежать сами себе». Эта идея получила продолжение и усилилась и в Конституции 1995 года, первая статья которой вновь касается государственного суверенитета и единства.
Поздравляю с Днем первой Конституции Грузии. Днем, который напоминает нам, что государственность начинается именно с суверенитета», - пишет Шалва Папуашвили.
