У некоторых граждан возникли проблемы с новыми паспортами - АРГС делает заявление


21.02.2026   15:51


Агентство развития государственных сервисов откликается на распространившуюся информацию касательно того, что «из-за изъяна в новых паспортах десяткам граждан Грузии не дали пересечь границу», и называет это несоответствующим действительности.

«Подчеркиваем, что это не соответствует действительности, таких рисков, связанных с качеством паспортов, не существует, и у граждан не будет проблем с передвижением по этой причине.

Агентство совместно с другими ведомствами изучает конкретные отдельные случаи и, при необходимости, принимает соответствующие меры.

Агентство развития государственных сервисов в рамках рабочего процесса постоянно ведет мониторинг выданных документов. В случае выявления в процессе или на последующем этапе какой-либо необходимости, агентство связывается с каждым гражданином индивидуально, чтобы обеспечить как точность и безопасность документов, так и защиту интересов граждан.

В рамках мониторинга и мер превенции, в соответствии с выявленной потребностью, Агентство связалось с гражданами индивидуально для уточнения информации и предложило замену документов в тот же день бесплатно.

Эта практика полностью соответствует установленным международным стандартам управления документами и обеспечения безопасности и является неотъемлемой частью процесса обеспечения качества. Такой подход направлен на постоянное повышение качества предоставления сервисов и обеспечение граждан надежным обслуживанием высокого стандарта.

Агентство развития государственных сервисов благодарит граждан за сотрудничество», - говорится в заявлении.


