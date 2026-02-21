Ирина Саришвили призывает оппозицию к радикальным шагам

«Мы все вместе должны давать пощёчины сотрудникам полиции, нести бутылки с керосином для того, чтобы поджечь то, что называется Домом правосудия, мы должны войти во все здания потому, что все эти здания наши», — заявила Ирина Саришвили в видеообращении, опубликованном в социальной сети.



По её словам, для этого достаточно пяти тысяч преданных людей.



«Если Нанка Калатозишвили защищает плакат Андро Чичинадзе — это преданность, а если кто-то приходит на митинг с плакатом Миши Саакашвили — это глупость, верно? Начнем четвертого и закончим четвертого — это не по душе, но не знаем когда начнем и когда закончим — вам нравится? Мы сделали из Георгия Бачиашвили почти мученика из-за его заключения и тех событий, которые затронули его семью, но совсем недавно прошло незамеченным то, что режим сделал с Бачо Ахалая и его семьей — ведь ничего особенного? Пока мы останемся в таком состоянии, ничего не получится. Все должно быть названо своим именем.



Все разгневанные, все надежные, все правильные должны быть вместе. Мы все вместе, несколько тысяч, а не один или два человека должны давать пощечины сотрудникам полиции. Мы все вместе, а не один человек, должны пойти с бутылками с керосином, чтобы поджечь то, что называется Домом правосудия, но является очагом несправедливости. Мы все вместе должны входить во все здания потому, что все эти здания наши. Думаете, для этого нужно слишком много людей? Пяти тысяч преданных людей достаточно. А остальные 200 тысяч и полмиллиона пусть аплодируют. Большинство из нас пока остаются в роли зрителей, а не участников. Пяти тысяч человек достаточно. В этой опустившейся стране, где нас ловят даже за то, что мы стоим на тротуаре, нам скоро запретят дышать, если не найдутся пять тысяч людей, готовых к самопожертвованию, и тогда мы заслуживаем того, что с нами происходит. Но это не так. Мы найдем их, мы найдем друг друга и соберемся, мы очень скоро начнем и закончим», — отметила Саришвили.







