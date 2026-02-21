Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Грузия стала пассивным объектом международных отношений


21.02.2026   20:51


Грузия стала пассивным объектом международных отношений, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Monocle Radio.

«К сожалению, что касается США и Европы, Грузия исчезла с карты, и это вызывает большую озабоченность. Исчезновение с карты означает для Грузии исчезновение своей исторической роли как в регионе, так и за его пределами. Россия по-прежнему ведет себя в привычном стиле. Она контролирует не только власть, но и те законы, которые принимают. Обход санкций стал более частым. Они используют грузинский порт для российской нефти, что в итоге идентифицировано Евросоюзом. Россия никогда не будет полностью удовлетворена, но она нашла новую стратегию того, как контролировать государство без дорогостоящего военного вторжения, подобного украинскому», – сказала Зурбишвили.

На вопрос о том, что она хочет, чтобы европейские союзники сделали в ближайшие шесть месяцев, чтобы Грузия вернулась на европейский путь, Саломе Зурабишвили ответила - «грузины осознают, что должны опираться на себя».

«Мы увидели, что у ЕС есть инструменты и он готов использовать их для поддержки грузинского гражданского общества. Однако есть и что-то дополнительное, что возможно сделать. Можно сделать больше за пределами Грузии. Для лучшего представления текущей ситуации в Грузии следует поддержать тех дипломатов, которые покинули свои должности из-за протеста в связи с приостановкой движения по европейскому пути. Можно помочь этим людям в создании в Брюсселе аналитического центра, чтобы работать над будущей перспективой европейской интеграции Грузии, как только страна вернется на правильный путь. Также должна быть поддержка журналистам, активистам и молодым студентам», - отметила Саломе Зурабишвили.


