Зурабишвили: Грузия стала пассивным объектом международных отношений

21.02.2026 20:51





Грузия стала пассивным объектом международных отношений, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Monocle Radio.



«К сожалению, что касается США и Европы, Грузия исчезла с карты, и это вызывает большую озабоченность. Исчезновение с карты означает для Грузии исчезновение своей исторической роли как в регионе, так и за его пределами. Россия по-прежнему ведет себя в привычном стиле. Она контролирует не только власть, но и те законы, которые принимают. Обход санкций стал более частым. Они используют грузинский порт для российской нефти, что в итоге идентифицировано Евросоюзом. Россия никогда не будет полностью удовлетворена, но она нашла новую стратегию того, как контролировать государство без дорогостоящего военного вторжения, подобного украинскому», – сказала Зурбишвили.



На вопрос о том, что она хочет, чтобы европейские союзники сделали в ближайшие шесть месяцев, чтобы Грузия вернулась на европейский путь, Саломе Зурабишвили ответила - «грузины осознают, что должны опираться на себя».



«Мы увидели, что у ЕС есть инструменты и он готов использовать их для поддержки грузинского гражданского общества. Однако есть и что-то дополнительное, что возможно сделать. Можно сделать больше за пределами Грузии. Для лучшего представления текущей ситуации в Грузии следует поддержать тех дипломатов, которые покинули свои должности из-за протеста в связи с приостановкой движения по европейскому пути. Можно помочь этим людям в создании в Брюсселе аналитического центра, чтобы работать над будущей перспективой европейской интеграции Грузии, как только страна вернется на правильный путь. Также должна быть поддержка журналистам, активистам и молодым студентам», - отметила Саломе Зурабишвили.





