Член «Лело - Сильная Грузия» рассказал о встрече с экспертной группой в рамках «Московского механизма»

21.02.2026 21:04





Исходя из нынешней ситуации в стране и того, что происходит, невозможно ожидать, что их [экспертов в рамках Московского механизма] заключение будет легким и не будет тяжелым для «Грузинской мечты», – заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, откликаясь работу в Грузии экспертной группы в рамках «Московского механизма».



По его словам, с экспертной группой «Лело - Сильная Грузия» встречался один из лидеров партии, Бадри Джапаридзе.



По его мнению, заключение экспертной группы не может быть приемлемым для «Грузинской мечты».



«Разговор с этой группой затронул вопросы, о которых мы говорим уже давно. С одной стороны, о фактах системных пыток, насилия и крайне серьезных нарушений прав человека, а также, в целом, ситуации в стране, которая уже даже не близко с гуманными принципами.



Эта группа очень компетентна, она работала с автократами, подобными «Мечте», и, исходя из нынешней ситуации в стране и того, что происходит, невозможно ожидать, что их заключение будет легким и не будет тяжелым для «Грузинской мечты», - сказал Тазо Датунашвили.



Для справки, по информации ОБСЕ/БДИПЧ, экспертная миссия «Московского механизма» ОБСЕ в Грузии начала работу 11 февраля.



23 государства-участника ОБСЕ задействовали в отношении Грузии «Московский механизм» 29 января «для оценки выполнения Грузией своих обязательств в рамках ОБСЕ, с особым фокусом на событиях с осени 2024 года».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





