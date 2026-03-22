Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проститься с Илией II пришли послы разных стран, в том числе Павел Герчинский, Петер Фишер и Гаррет Уорд


22.03.2026   11:56


В Кафедральный собор Святой Троицы, где покоится Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, прибыли представители дипломатических миссий разных стран, в том числе посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский, посол Германии Петер Фишер и посол Великобритании Гаррет Уорд.

В соборе Святой Троицы проходит литургия, которую возглавляет местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с членами Священного синода Грузинской церкви.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II, скончался в возрасте 93 лет.

Патриарха похоронят сегодня, 22 марта, в Сионском соборе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна