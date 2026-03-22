Проститься с Илией II пришли послы разных стран, в том числе Павел Герчинский, Петер Фишер и Гаррет Уорд

22.03.2026 11:56





В Кафедральный собор Святой Троицы, где покоится Святейший и Блаженнейший, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, прибыли представители дипломатических миссий разных стран, в том числе посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский, посол Германии Петер Фишер и посол Великобритании Гаррет Уорд.



В соборе Святой Троицы проходит литургия, которую возглавляет местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с членами Священного синода Грузинской церкви.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II, скончался в возрасте 93 лет.



Патриарха похоронят сегодня, 22 марта, в Сионском соборе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





