Карл III выразил соболезнования в связи с кончиной Патриарха всея Грузии Илии Второго

22.03.2026 13:22





Король Соединенного Королевства Чарльз выразил скорбь в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II.



Как сказано в письме короля Великобритании Чарльза, он выражает искренние соболезнования духовенству Грузинской Православной Церкви, верующим и всем, кто скорбит о смерти Патриарха.



«С глубокой скорбью я узнал о кончине Католикоса-Патриарха всеяГрузии, Его Святейшества Илии II. Он навсегда останется в нашей памяти как человек, посвятивший всю свою жизнь служению Грузинской Православной Церкви, духовному наставничеству и неустанному служению грузинскому народу. Его деятельность отличала мудрость и высокий моральный авторитет, что снискало ему большое уважение как в Грузии, так и за рубежом. Визит и встреча Его Святейшества с Ее Величеством Королевой Елизаветой II в 2011 году стали ярким подтверждением теплых и взаимоуважительных отношений между нашими церквями и народами. Выражаю искренние соболезнования духовенству и верующим Грузинской Православной Церкви, а также всем, кто скорбит о его кончине», — говорится в письме, направленном монархом Соединенного Корлевства Священному Синоду Грузинской Православной Церкви.





