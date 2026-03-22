Отпевание Илии II в соборе Самеба с местоблюстителем Шио провел Вселенский Патриарх
22.03.2026 13:22
Отпевание Илии Второго в соборе Самеба с грузинскими первосвященниками провел Вселенский Патриарх Варфоломей I, который прибыл в Грузию в первой половине 22 марта — в день похорон Илии Второго.
Богослужение также провел местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири) и представители Святого Синода.
новости Вселенский патриарх
В Сиони находятся и представители российской делегации.
