Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в собор Самеба

22.03.2026 12:38





Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Его Святейшество Варфоломей I прибыл в кафедральный собор Самеба.



Варфоломей I вместе с местоблюстителем Патриаршего престола Грузии, митрополитом Шио и членами Священного Синода Церкви Грузии совершил обряд отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



На церемонии присутвовали различные делегации, после чего также запланированы выступления.



Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета и Тбилиси, митрополит Бичвинти и Цхум-Абхазети, Его Святейшество и Блаженство Илия II будет похоронен сегодня в Сионском соборе.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.





