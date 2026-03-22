Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в собор Самеба


22.03.2026   12:38


Архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский Патриарх Его Святейшество Варфоломей I прибыл в кафедральный собор Самеба.

Варфоломей I вместе с местоблюстителем Патриаршего престола Грузии, митрополитом Шио и членами Священного Синода Церкви Грузии совершил обряд отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На церемонии присутвовали различные делегации, после чего также запланированы выступления.

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета и Тбилиси, митрополит Бичвинти и Цхум-Абхазети, Его Святейшество и Блаженство Илия II будет похоронен сегодня в Сионском соборе.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.


