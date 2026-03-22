В Кремле подтвердили: Cпецпредставитель Путина находится в Тбилиси
22.03.2026 13:50
На сайте президента РФ опубликовано заявление — подтверждение тому, что спецпредставитель российского президента Владимира Путина Михаил Швыдкой находится в Тбилиси на церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии.
Согласно информации, передал «глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии» — во время богослужения в кафедральном Самеба (Святой Троицы) на кадрах было видно, как Швыдкой общается с представителем грузинского духовенства.
В Грузии для участия в богослужении в связи с кончиной Патриарха Илии II и его похоронах 21 марта в Тбилиси прибыла делегация российского духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином (Тупеко).
21 марта настоятель храма Георгия Победоносца в Москве Федор Кречетов заявил, что в Грузию отправилась «очень большая делегация – 80 человек».
Напомним, между Тбилиси и Москвой нет дипломатических отношений, что осложняет официальные визиты. Последний раз пециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был в Грузии в 2017 году. Тогда экс-глава Минкультуры РФ заявил, что в результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны. И что между Тбилиси и Москвой должны выстраиваться не столько родственные отношения, сколько дружественные.
sovanews.tv
