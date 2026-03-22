На церемонию погребения Католикоса-Патриарха всея Грузии прибыла председатель азербайджанского парламента
22.03.2026 11:57
В Тбилиси для участия в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженейшего Илии II прибыла председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.
В аэропорту её встретили представители Министерства иностранных дел.
Также для того, чтобы отдать дань уважения Католикосу-Патриарху Илии II, ранее в Грузию прибыл президент Республики Армения Ваагн Хачатурян.
