Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Тбилиси для участия в похоронах Илии II
22.03.2026 11:58
Президент Республики Армения прибыл в Тбилиси для участия в похоронах Илии Второго.
В Тбилисском международном аэропорту президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна встретили заместитель министра иностранных дел Александре Хвтисиашвили и глава администрации президента Кетеван Квиникадзе.
Ваагн Хачатурян вместе с делегацией примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
