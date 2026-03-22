Президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Тбилиси для участия в похоронах Илии II

22.03.2026 11:58





Президент Республики Армения прибыл в Тбилиси для участия в похоронах Илии Второго.



В Тбилисском международном аэропорту президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна встретили заместитель министра иностранных дел Александре Хвтисиашвили и глава администрации президента Кетеван Квиникадзе.



Ваагн Хачатурян вместе с делегацией примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





