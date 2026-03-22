На похороны Католикоса-Патриарха Грузии Илии II прибыла делегация Ватикана.

22.03.2026 12:14





В Грузию уже прибыл Патриарх Константинопольский Варфоломей I



В Тбилиси также только что прилетела делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян.



В Грузии также уже находятся главы четырёх церквей:

Болгарии — Святейший Патриарх Болгарский Даниил

Албании — блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн (Пелуши)

Чехии и Словакии — Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (в миру Андрей Гонт) — предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, архиепископ Прешовский.

🇺🇸 🇨🇦 США и Канады — Предстоятель Православной Церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады.



В собор Самеба прибыли послы различных стран, в том числе посол ЕС Павел Герчинский, Германии — Питер Фишер и Великобритании — Гарет Уорд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





