На похороны Католикоса-Патриарха Грузии Илии II прибыла делегация Ватикана.


22.03.2026   12:14


В Грузию уже прибыл Патриарх Константинопольский Варфоломей I

В Тбилиси также только что прилетела делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян.

В Грузии также уже находятся главы четырёх церквей:
Болгарии — Святейший Патриарх Болгарский Даниил
Албании — блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн (Пелуши)
Чехии и Словакии — Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (в миру Андрей Гонт) — предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, архиепископ Прешовский.
🇺🇸 🇨🇦 США и Канады — Предстоятель Православной Церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады.

В собор Самеба прибыли послы различных стран, в том числе посол ЕС Павел Герчинский, Германии — Питер Фишер и Великобритании — Гарет Уорд.


